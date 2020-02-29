Gözler suskun ‘Kral’ Muriç’te

Muriç'in gol atması bu nedenle de önemli. Teknik heyetin terapiye aldığı 25 yaşındaki santrfor, Antalyaspor karşısında suskunluğuna son vermeyi hedefliyor. Max Kruse de gol yollarında Muriç'e destek verecek. Ligin ikinci yarısında seriye bağlayan Alman yıldız, son 6 haftada 5 kez fileleri sarstı.