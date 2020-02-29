Falette ile Ekici nöbete

Stoperde Serdar Aziz'e ara transferde Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette eşlik edecek. Isla'nın yokluğunda sağ bekte ise Nabil Dirar yer alacak. Hasan Ali Kaldırım yine sol bekte. Ersun Yanal'ın hücum aksiyonlarını artırmak için Mehmet Ekici'yi de ilk onbirde sahaya sürmesi bekleniyor. Tolga-Ferdi arasındaki tercih ise maç saatinde belli olacak. Kanarya'nın Antalyaspor karşısındaki muhtemel kadrosu şöyle: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Gustavo, Mehmet Ekici, Max Kruse, Tolga (Ferdi) ve Vedat Muriç.