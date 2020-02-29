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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Falette ile Ekici nöbete

Falette ile Ekici nöbete

'de ilk onbirde beklenen değişim nihayet gerçekleşiyor. Haftalardır stoperde oynayan ve hatalarıyla takıma önemli kayıpyar yaşatan bugün kulübede oturacak.

Stoperde 'e ara transferde Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette eşlik edecek. Isla'nın yokluğunda sağ bekte ise Nabil Dirar yer alacak. yine sol bekte. 'ın hücum aksiyonlarını artırmak için 'yi de ilk onbirde sahaya sürmesi bekleniyor. Tolga-Ferdi arasındaki tercih ise maç saatinde belli olacak. Kanarya'nın karşısındaki muhtemel kadrosu şöyle: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Gustavo, Mehmet Ekici, Max Kruse, Tolga (Ferdi) ve Vedat Muriç.

  1. 29.2.2020
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