PFDK'dan Ozan Tufan'a 13 bin TL para cezası!
PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından yaptığı ve "Böyle bir şey olabilir mi ya" sözleriyle gündem olan Ozan Tufan'a ceza verdi. Yapılan açıklamada, "Ozan Tufan'ın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 13.000.-TL para cezasıI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamaya gündem olan Ozan Tufan'a 13 TL para cezası verdi.
PFDK'dan yapılan açıklamada, "Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu OZAN TUFAN'ın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
OZAN TUFAN NELER SÖYLEMİŞTİ:
"Gelsin hakem bir şeyler söylesin. Gelip o bir şeyler söyleyecek. Maçın başından sonuna kadar Serdar'a ve bana sarıyı çıkaracağım deyip müdahale ettirmiyor. Serdar defans oyuncusu. Böyle yaparak, rakibe müdahale etmesinin önüne geçiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Burada yener yenilirsin önemli değil. Hakemin iyi niyetle gelmesi lazım. TFF'nin yetkilisi Galatasaray kazandı diye video çekiyor. Buraya gelen bu insanların hakkını yemeyecekler: Ceza da alabilirim umurumda değil."
"ÖMER BAYRAM BİLE 'HAKEM İYİ NİYETLE GELMEMİŞ' DEDİ"
"Futbol çok farklı bir yere gidiyor. Çok yazık. Benim dudağım kanıyor, suratıma vuruyor bir şey yok. Art arda 8 faul veriyor ve size iyi niyetliyim diyor. Çok net söylüyorum. Halil Umut Meler buraya iyi niyetle gelmedi. Fenerbahçe'ye çok değişik şeyler yapılıyor. Burada olmayacak şeyler oluyor, burada bir tarih var bu tarihi yok ettiler: Burada sahada futbol yok. Ömer Bayram bile hakem iyi niyetli gelmemiş diyor. Çok yazık. Çok özür dilerim. Buraya gelen taraftarlara bunu yaşattığımız için. Futbol yok."
GALATASARAY O SÖZLERİ TİŞÖRTE BASACAK
Galatasaray yönetimi, Pazar günü derbinin ardından hazırlıklarına giriştiği tişörtleri de piyasaya sürecek. 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin baskısı başlarken tişörtlerin ana unsuru ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor.
GÖKSENİN KÖKSAL'DAN GÖNDERME GELMİŞTİ
Galatasaray Doğa Sigorta'nın kaptanı Göksenin Köksal, Fenerbahçe Beko mücadelesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.
29 yaşındaki Galatasaray kaptanı, futboldaki Fenerbahçe galibiyetinin ardından Ozan Tufan'ın söylediği ve sarı-kırmızılı kulübün de birçok kez kullandığı "Böyle bir şey olabilir mi ya?" ifadeleri ile paylaşım yaptı. Göksenin Köksal ağlayan emoji de kullanırken, soyunma odasındaki tahtaya da "Ataşehir hatırası" yazdığı fotoğrafı paylaşmıştı.
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Toplam 1
Yorum
aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
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Yorum
1461 Ersun Yanal senin olduğun yerde huzur olmaz
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Crystal Palace'ta hedef Ozan Tufan!
Toplam 1
Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
PFDK'dan Ozan Tufan'a 13 bin TL para cezası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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