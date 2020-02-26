Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı'ndan koronavirüs başvurusu! İtalya'da maçlar oynanacak mı?
Fenerbahçe Opet'in CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacağı Igor Gorgonzola karşılaşması öncesinde koronavirüs alarmı verildi... Sarı lacivertli kulüp, son günlerde İtalya'da hızla artan ve ölüme yol alan virüs tehlikesi nedeniyle endişesini CEV'e iletti. Öte yandan CEV'in, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve İtalya Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olduğu ve karşılaşmasının başka bir ülkede oynanabileceğini öğrenildi. Öte yandan bir diğer temsilcimiz Eczacıbaşı da, İtalya'ya gitmek istemediğini iletti.
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 11 Mart'ta deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe Opet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili endişelerini Avrupa Voleybol Konfederasyonuna (CEV) iletti.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, İtalya temsilcisiyle oynanacak rövanş mücadelesi öncesi CEV ile iletişime geçildi.
İtalya'da son dönemde artan koronavirüs vakaları ve bundan birçok spor organizasyonunun etkilenmesi üzerine sarı-lacivertli kulübün yetkilileri CEV'e endişelerini bildirdi.
CEV'in Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve İtalya Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olduğu ve karşılaşmayla ilgili kararın en kısa sürede verileceği bilgisi sarı-lacivertli takımla paylaşıldı.
Gelişmelere göre CEV'in maçın ertelenmesi ya da mücadelenin başka bir ülkede oynatılması yönünde karar alabileceği öğrenildi.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasındaki 6 maçın, koronavirüsün ülkede hızla yayılması nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.
ECZACIBAŞI GİTMEK İSTEMİYOR
Öte yandan CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmesinde İtalyan rakibiyle karşılaşacak olan Eczacıbaşı VitrA'da, İtalya'da Koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle CEV'e başvurarak maçların ertelenmesini istedi.
Nalan Ural: Gitmek de istemiyoruz, gelmelerini de istemiyoruz
Eczacıbaşı VitrA Menajeri Nalan Uyar, konuyla ilgili olarak endişeli olduklarını ve CEV'e başvurduklarını belirterek, "Fenerbahçe ile başvuruda bulunduk. CEV, cumartesi günü Viyana'da bir toplantı yapacak ve başvuruları değerlendirecek. İki takımın da maçları virüsün en yoğun olduğu bölgeler olan Lombardia ve Toscana'da. Talebimiz karşılaşmaların ertelenmesi yönünde. Yarı final maçları ile final maçı arasında 35-40 günlük bir süre var. Bu süre zarfında çeyrek final karşılaşmalarını ileri bir tarihe atarak, yarı final maçlarını da daha sonra oynatabilirler. Şu andaki durumda ne gitmek istiyoruz ne de buraya gelmelerini istiyoruz" açıklamasını yaptı.
- 26.02.2020
- Güncelleme: 26.02.2020 14:20
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Vedat Muriç’e bir haller oldu
Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı'ndan koronavirüs başvurusu! İtalya'da maçlar oynanacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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