Antalyaspor'da Fenerbahçe maçında 5 oyuncu yok!
Fraport-TAV Antalyaspor'da gelecek hafta sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçında 5 oyuncu sahada olamayacak. Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş, Bahadır Öztürk, Salih Dursun sakatlıktan dolayı, Sinan gümüş'ün ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.
Fraport-TAV Antalyaspor'un cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçında Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş, Bahadır Öztürk, Salih Dursun sakatlıktan dolayı, Sinan Gümüş de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 24'üncü haftasında Fraport-TAV Antalyaspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Ligde 5 maçtır yenilmeyen kırmızı beyazlılar, Fenerbahçe maçında da puan kazanmayı istiyor. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maçın hazırlıklarına devam eden Antalyaspor, Fenerbahçe'yi yenerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Antalyaspor'da, Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş, Bahadır Öztürk, Salih Dursun sakatlıktan dolayı, Sinan Gümüş de kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor yönetimi, taraftarlarına tribünleri doldurmaları ve takımı desteklemeleri çağrısı yaptı. Kırmızı beyazlılarda yönetim Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri VIP 100, batı tribünü 60, Adopen tribünü 40, The Land of Legends tribünü 20, kuzey kale arkası tribünü 20, misafir takım tribünü 26 liradan satışa çıktı.
- 26.02.2020
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Vedat Muriç’e bir haller oldu
Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
Antalyaspor'da Fenerbahçe maçında 5 oyuncu yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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