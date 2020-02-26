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26 Şubat 2020, Çarşamba
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’nın kozu Fredy

Antalya’nın kozu Fredy

'nın Angolalı orta sahası Fredy, 2. yarıdaki performansıyla göz doldurdu.

'nın Angolalı orta sahası Fredy, 2. yarıdaki performansıyla göz doldurdu. ve K.Paşa maçlarında 1'er asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, ve Y.Malatya'ya da 1'er gol attı. Fredy, ekibinin maçında en büyük kozu olacak
  1. 26.2.2020
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