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25 Şubat 2020, Salı
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Sırada Fenerbahçe var

Sırada Fenerbahçe var

’da 10 kişi kazanan, son 5 maçtır yenilmeyen , F.Bahçe’ye de bilendi. ekibinin tek düşüncesi, derbiden ağır yaralı çıkan rakibi devirmek.

İkinci yarının flaş ekiplerinden , 10 kişi kaldığı deplasmanından Podolski'nin golüyle 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşıyor. F.Bahçe'yi ağırlayacak kırmızı-beyazlılarda Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Tabii ki F.Bahçe'nin derbide aldığı sonuca bakmamak lazım çünkü 'nin en büyük kulüplerinden biri. Özellikle ikinci yarıda evimizde iyi oynuyoruz. Rakibimiz F.Bahçe ya da başkası çok fazla bizi ilgilendirmiyor. F.Bahçe maçını kazanıp ligdeki çıkışımıza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
  1. 25.2.2020
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