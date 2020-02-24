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24 Şubat 2020, Pazartesi
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ikinci yarıda çıkışa geçti

Antalyaspor ikinci yarıda çıkışa geçti

Lig'in ikinci yarsında gösterdiği performansla 11. sıraya kadar yükseldi. yönetimindeki takım Lig'in ikinci yarısında 1 mağlubiyet, 2 beraberlik, 3 galibiyet aldı.

, 'in ikinci yarısında 6 maçta topladığı 11 puanla iyi bir çıkış yakaladı. Kırmızı-beyazlılar ilk yarıda 17 maçta sadece 14 puan toplayabilmişti.

Süper Lig'in ilk yarısını topladığı 14 puanla 16. sırada tamamlayan Antalyaspor'da teknik direktörler ve değişikliği gerçekleşti. Antalyaspor, ikinci yarıda teknik direktörlüğe 'nın getirilmesi ve yeni transferlerle bambaşka bir kimliğe büründü. Güney ekibi öncelikle defansa Kudryashov, , Ersan Gülüm ve Delvin N'Dinga'yı, hücum hattına da , Adis Jahovic ve son olarak Lucas Podolski'yi kattı. İki haftalık bir kamp döneminde takımdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren Tamer Tuna, 'nda yarı finale yükselirken, bu başarılı grafiği lige de yansıdı. İkinci yarının 6 maçında 1 mağlubiyet, 2 beraberlik, 3 galibiyet elde eden kırmızı-beyazlılar ligde de 25 puanla 11. sıraya kadar yükseldi. Antalyaspor, bir galibiyet alması dahilinde ilk yarıdaki 17 maçta topladığı 14 puanı, ikinci yarının yarısında toplamış olacak. Öte yandan kırmızı-beyazlılar Süper Lig'in 24. haftasında sahasında 29 Şubat Cumartesi saat 20.00'de karşılaşacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

  1. 24.02.2020
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