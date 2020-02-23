Tarihe bir sayfa da sen ekle!

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybederek zirve yarışında yara alan sarı-lacivertli ekipte tek hedef galibiyet. Kadıköy'de ezeli rakibine 1999'dan beri yenilmeyen Kanarya, seriye yeni bir halka daha eklemek istiyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Tartışmaların odağındaki VAR odasında ise Abdülkadir Bitigen oturacak.

3 ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ile Garry Rodrigues'in yanı sıra sarı kart cezalısı olan Luis Gustavo forma giyemeyecek. Teknik heyet, hafta boyunca yapılan idmanlarda 3 puan için taktik planlarını hazırladı. Son çalışmada özel görüntüler eşliğinde Galatasaray'ın maçları ve sistemi analiz edilirken, oyunculara nelere dikkat edilmesi konusunda son uyarılar yapıldı. Parola ise belli; derbi tarihine bir sayfa daha eklemek.

ERSUN YANAL İÇİN KADER SINAVI

Son 3 haftadır kazanamayan ve kredisini dolduran Ersun Yanal için derbi kritik önemde... Olası bir yenilgi ya da puan kaybında tecrübeli hoca ile yolların ayrılacağı konuşuluyor. Yanal, iki dönemde Fenerbahçe'nin başında çıktığı 9 derbide 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

SON 10 MAÇTA 4 GOL YEDİ

Fenerbahçe, Galatasaray'la Süper Lig'de oynadığı son 10 derbide sadece 4 gol yedi. 7 maçta kalesini gole kapamayı başardı. Cimbom'da sarı-lacivertli takıma 5.5 yıllık süreçte gol atmayı başaran isimler Olcan Adın, Ryan Donk, Linnes ve Onyekuru oldu.

GERÇEK FENERLİ OLMA ZAMANI

F.Bahçe'nin hücumda en büyük kozları Vedat Muriç ile Max Kruse olacak. Ligde 3 haftadır suskun olan Muriç, atacağı golle hem buna son vermeyi hem de 'gerçek Fenerli' olmayı hedefliyor. Son 5 haftada 4 kez fileleri havalandıran Max Kruse ise hem skor kovalayacak hem de Muriç ve takım arkadaşlarına asist yapmaya çalışacak.

ALTAY'DAN GEÇİT YOK

Türk Telekom'da oynanan ilk maçta kalesinde gol görmeyen Altay Bayındır, bu akşam da aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak. Sarı-kırmızılı takıma karşı evinde ilk kez forma giyecek olan genç file bekçisi, taraftarlarının da desteği ile kazanmak istediklerini söyledi.

EMRE'DEN TERAPİ

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan kaptan Emre Belözoğlu, hafta boyunca yapılan idmanlarda takımı yalnız bırakmadı. Samandıra'da takımın sürekli yanında olan tecrübeli futbolcu, Galatasaray ile ilgili uyarılarda bulundu, arkadaşlarından sakin olmalarını istedi.

22 MAÇTIR AYNI ŞARKI

Kadıköy'de Galatasaray'a en son 22 Aralık 1999'da 2-1 mağlup olan Kanarya, bir daha ezeli rakibine bu sevinci yaşatmadı. Son 22 lig maçının 14'ünü sarı-lacivertliler kazandı. 8 müsabaka ise beraberlikle son buldu.

HASAN ALİ BEKTE DİRAR KANATTA

Yanal, iyileşen Hasan Ali'ye sol bekte şans verecek. Nabil Dirar sağ kanada geçerken, Tolga Ciğerci ise orta sahada görev alacak.

Sarı-lacivertli ekip, eksikler nedeniyle sahada farklı bir kadro ile yer alacak. Sakatlığı sona eren Hasan Ali Kaldırım sol bekte formasını geri alırken, Nabil Dirar gerçek mevkisi olan sağ kanatta yer alacak. Ersun Yanal'ın Emre ve Gustavo'nun yokluğunda orta sahada Ozan'ın yanında ise Tolga Ciğerci'ye şans vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki muhtemel onbiri şu şekilde olacak: Alta, Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali, Dirar, Ozan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Ferdi), Max Kruse, Vedat Muriç.