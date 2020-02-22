Fenerbahçe ve Galatasaray'dan derbi paylaşımı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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ve 'dan derbi paylaşımı

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan derbi paylaşımı

ile , 'in 23 haftasında 'de oynanacak dev derbinin son hazırlıklarını sürdürürken, iki kulüp arasındaki psikolojik mücadele de devam ediyor.

2019-20 sezonunda şampiyonluk mücadelesi nefes kesmeye devam ederken, gözler yarın 'nin 'de 'ı konuk edeceği Kıtalararası Derbi'ye çevrildi.

Galiabiyet isteyen iki ekip maç için son hazırlıklarını sahada tamamlıyor, ise paylaşım savaşları devam ediyor.

Zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, saat 19.05'te #Hedef23 başlığıyla derbi paylaşımında bulundu.

İşte sarı kırmızılıların yaptığı paylaşım:



38 puanlı Fenerbahçe ise 19.07'de Lacivert olmadan sarı sevilmez #BurasıKadıköy başlığıyla derbi paylaşımı yaptı.

İşte sarı lacivertli ekibin paylaşımı:

  1. 22.02.2020
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