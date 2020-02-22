Fenerbahçe ve Galatasaray'dan derbi paylaşımı
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 23 haftasında Kadıköy'de oynanacak dev derbinin son hazırlıklarını sürdürürken, iki kulüp arasındaki psikolojik mücadele de sosyal medyadan devam ediyor.
Süper Lig 2019-20 sezonunda şampiyonluk mücadelesi nefes kesmeye devam ederken, gözler yarın Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edeceği Kıtalararası Derbi'ye çevrildi.
Galiabiyet isteyen iki ekip maç için son hazırlıklarını sahada tamamlıyor, sosyal medyadan ise paylaşım savaşları devam ediyor.
Zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, saat 19.05'te #Hedef23 başlığıyla derbi paylaşımında bulundu.
İşte sarı kırmızılıların yaptığı paylaşım:
#Hedef23 ?? pic.twitter.com/ddDdr560XU— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 22, 2020
38 puanlı Fenerbahçe ise 19.07'de Lacivert olmadan sarı sevilmez #BurasıKadıköy başlığıyla derbi paylaşımı yaptı.
İşte sarı lacivertli ekibin paylaşımı:
Lacivert olmadan Sarı sevilmez! ??#BurasıKadıköy pic.twitter.com/FgNqnsd75Q— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 22, 2020
- 22.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan derbi paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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