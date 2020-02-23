Ozan Tufan: TFF yetikilisi Galatasaray kazandı diye video çekiyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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: yetikilisi kazandı diye video çekiyor

Ozan Tufan: TFF yetikilisi Galatasaray kazandı diye video çekiyor

dev derbide 'a 3-1 mağlup oldu ve 21 yıllık yenilmezlik serisi son buldu. Sarı-lacivertli taraftarlar bu sonucun ardından büyük bir üzüntü yaşarken, maç sonunda sarı-lacivertli takımın kaptanı 'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi.

'in 23. haftasında ile karşı karşıya geldi. Dev derbi maçında sarı-lacivertliler 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Maç sonunda Fenerbahçe kaptanı , yayıncı kuruluşa konuştu.

Ozan Tufan: Ömer Bayram, benim 'dan arkadaşım ve bana diyor ki 'Hakem buraya iyi niyetle gelmemiş.' Burada bir tarihi yok ettiler, yazık.

yetkilisi Galatasaray kazandı diye video çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Buradaki insanların hakkını yemeyecekler. Ben ceza da alabilirim, umurumda değil. Bu futbol değil, iş başka yere gidiyor.

Söylenecek bir şey yok. Bir şey söyleyecek biri varsa Halil Umut Meler'dir. Maçın başından beri 'i 'Sarın var, ikinci sarı çıkartacağım bak' diyor. Böyle bir düzen olabilir mi? Hakem buraya iyi niyetle gelmemiş.

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 22:59
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