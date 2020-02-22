''Hakkaniyetle yeneceğiz''
Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Sertaç Komşuoğlu, Ali Koç'u 'derbi hakemlerini etki almaya' çalışmakla suçlayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt verdi.
"Başkanımızın konuşmasını böyle okuyan tek kişi sanırız Mustafa Cengiz'dir" diyen Komşuoğlu, "Kendisi felsefik konuşmayı seviyor. Aristo, 'Konuş ki seni göreyim' demiş. Biz de Mustafa Cengiz konuştukça kendisini görüyoruz. Onlar istedikleri gibi algı çalışması yapmaya devam etsin. Biz; taraftarımızla, takımımızla pazar günü Kadıköy'de geleneğimizi sürdürüp bu maçı galip bitireceğiz" ifadelerini kullandı. Cengiz'in 'Hakemlerden cesaret bekliyoruz' lafının arkasında müthiş bir korku gördüklerini de vurgulayan Komşuoğlu, "Esaretin Bedeli' filminin sloganı geldi aklıma; korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsünüz. Amacımız hakkaniyetle, adil bir hakem yönetimiyle bu maçı üstün oyunumuzla kazanmak" dedi.
- 22.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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