''Hakkaniyetle yeneceğiz''

"Başkanımızın konuşmasını böyle okuyan tek kişi sanırız Mustafa Cengiz'dir" diyen Komşuoğlu, "Kendisi felsefik konuşmayı seviyor. Aristo, 'Konuş ki seni göreyim' demiş. Biz de Mustafa Cengiz konuştukça kendisini görüyoruz. Onlar istedikleri gibi algı çalışması yapmaya devam etsin. Biz; taraftarımızla, takımımızla pazar günü Kadıköy'de geleneğimizi sürdürüp bu maçı galip bitireceğiz" ifadelerini kullandı. Cengiz'in 'Hakemlerden cesaret bekliyoruz' lafının arkasında müthiş bir korku gördüklerini de vurgulayan Komşuoğlu, "Esaretin Bedeli' filminin sloganı geldi aklıma; korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsünüz. Amacımız hakkaniyetle, adil bir hakem yönetimiyle bu maçı üstün oyunumuzla kazanmak" dedi.