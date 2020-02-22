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22 Şubat 2020, Cumartesi
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''Hakkaniyetle yeneceğiz''

''Hakkaniyetle yeneceğiz''

üyesi Sertaç Komşuoğlu, 'u 'derbi hakemlerini etki almaya' çalışmakla suçlayan Başkanı 'e yanıt verdi.

"Başkanımızın konuşmasını böyle okuyan tek kişi sanırız 'dir" diyen Komşuoğlu, "Kendisi felsefik konuşmayı seviyor. Aristo, 'Konuş ki seni göreyim' demiş. Biz de Mustafa Cengiz konuştukça kendisini görüyoruz. Onlar istedikleri gibi algı çalışması yapmaya devam etsin. Biz; taraftarımızla, takımımızla pazar günü 'de geleneğimizi sürdürüp bu maçı galip bitireceğiz" ifadelerini kullandı. Cengiz'in 'Hakemlerden cesaret bekliyoruz' lafının arkasında müthiş bir korku gördüklerini de vurgulayan Komşuoğlu, "Esaretin Bedeli' filminin sloganı geldi aklıma; korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsünüz. Amacımız hakkaniyetle, adil bir hakem yönetimiyle bu maçı üstün oyunumuzla kazanmak" dedi.

  1. 22.2.2020
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