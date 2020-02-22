Zafere kaçış
Tecrübeli hoca dün tesislerde analiz toplantısı yaptı. Oyunculara ezeli rakiplerinin eksik yönlerini tek tek gösterip, galibiyetin şifrelerini verdi.
Fenerbahçe'de Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik heyet dün yapılan antrenmandan önce tesislerde oyuncularla analiz toplantısı gerçekleştirdi. Ersun Yanal ve ekibi, toplantıda oyunculara Galatasaray'ın eksik ve güçlü yönlerini tek tek anlattı. Videolu örneklerin de kullanıldığı toplantıda galibiyetin şifreleri verildi. Hangi oyuncuya nasıl savunma yapılacağı, ne şekilde hücum edileceği ve gol organizasyonları şemalarla gösterildi.
BUGÜN KAMPA GİRECEKLER
Sarı-lacivertliler toplantının ardından yaptığı antrenmanla günü tamamladı. İki bölüme ayrılan oyuncuların bir grubu sahada çalışırken, bir grubu da salonda kondisyon aletleriyle rejenerasyon idmanı uyguladı. İlk onbire dönmesi beklenen Hasan Ali Kaldırım sahada tek başına tempolu koşu çalışması gerçekleştirdi. Fenerbahçe bugün yapılacak taktik çalışmalarla derbi hazırlıklarını tamamlayıp, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girecek.
GOLLERİN ÇOĞU YABANCILARDAN
Son 10 sezondaki 25 derbide atılan 45 golün 31'ini yabancı oyuncular kaydetti. Galatasaray filelerine 4 gol gönderen Alex bu alanda ilk sırada yer alıyor. Sarıkırmızılı ekipte ise 3 gol atan Wesley Sneijder, Fenerbahçe'ye en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.
- 22.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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