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23 Şubat 2020, Pazar
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Mauricio Isla maçında cezalı!

Mauricio Isla Antalyaspor maçında cezalı!

'in 23. haftasında 'nda oynanan - derbisinin 57. dakikasında gören Mauricio Isla, karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

'in 23. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin 57. dakikasında sarı-lacivertli ekipte Mauricio Isla, gördü. Böylelike Isla, Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan maçında cezalı duruma düştü.

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 21:16
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