Mauricio Isla Antalyaspor maçında cezalı!
Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 57. dakikasında sarı kart gören Mauricio Isla, Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Mücadelenin 57. dakikasında sarı-lacivertli ekipte Mauricio Isla, sarı kart gördü. Böylelike Isla, Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 21:16
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Mauricio Isla Antalyaspor maçında cezalı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.