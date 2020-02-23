Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski'nin derbi paylaşımı olay oldu!

Devre arası transfer döneminde Antalyaspor'a transfer olan Alman futbolcu Lukas Podolski, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında flaş bir paylaşım yaptı.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski, derbi maçı sonrasında sosyal meyda hesabından "Mayıslar bizimdir" paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, diğer takım taraftarlarının Podolski'ye tepki göstermesine sebep oldu.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alman yıldız Podolski gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

AÇIKLAMA GELDİ:

"Bundan önce formasını giydiğim her kulüp gibi Galatasaray'ın da başarısı beni mutlu etti. Ancak bu durum benim Antalyaspor formasına hizmet ettiğim ve bundan büyük gurur duyduğum gerçeğini değiştirmez. Tam gaz yola devam!"