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23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Podolski'nin derbi paylaşımı olay oldu!

'ın eski futbolcusu Podolski'nin derbi paylaşımı olay oldu!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski'nin derbi paylaşımı olay oldu!

'in 23'üncü haftasında deplasmanda 'yi 3-1 mağlup ederek 'de 21 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Galibiyetin ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu, 'da forma giyen paylaşımda bulundu. Podolski paylaşımında, "Mayıslar bizimdir" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu bu paylaşımından ötürü büyük tepki gördü.

Devre arası döneminde 'a transfer olan Alman futbolcu , - derbisi sonrasında flaş bir paylaşım yaptı.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski, derbi maçı sonrasında sosyal meyda hesabından "Mayıslar bizimdir" paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, diğer takım taraftarlarının Podolski'ye tepki göstermesine sebep oldu.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alman yıldız Podolski gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

AÇIKLAMA GELDİ:

"Bundan önce formasını giydiğim her kulüp gibi Galatasaray'ın da başarısı beni mutlu etti. Ancak bu durum benim Antalyaspor formasına hizmet ettiğim ve bundan büyük gurur duyduğum gerçeğini değiştirmez. Tam gaz yola devam!"

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 23:16
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