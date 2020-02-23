Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski'nin derbi paylaşımı olay oldu!
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Galibiyetin ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu, Antalyaspor'da forma giyen Lukas Podolski paylaşımda bulundu. Podolski paylaşımında, "Mayıslar bizimdir" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu bu paylaşımından ötürü büyük tepki gördü.
Devre arası transfer döneminde Antalyaspor'a transfer olan Alman futbolcu Lukas Podolski, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında flaş bir paylaşım yaptı.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski, derbi maçı sonrasında sosyal meyda hesabından "Mayıslar bizimdir" paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, diğer takım taraftarlarının Podolski'ye tepki göstermesine sebep oldu.
PAYLAŞIMINI KALDIRDI
Galatasaray'ın eski futbolcusu Alman yıldız Podolski gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.
AÇIKLAMA GELDİ:
"Bundan önce formasını giydiğim her kulüp gibi Galatasaray'ın da başarısı beni mutlu etti. Ancak bu durum benim Antalyaspor formasına hizmet ettiğim ve bundan büyük gurur duyduğum gerçeğini değiştirmez. Tam gaz yola devam!"
Bundan önce formasını giydiğim her kulüp gibi Galatasaray'ın da başarısı beni mutlu etti. Ancak bu durum benim Antalyaspor formasına hizmet ettiğim ve bundan büyük gurur duyduğum gerçeğini değiştirmez. Tam gaz yola devam! #Bizantalyasporuz ???????? @Antalyaspor #iyiGeceler pic.twitter.com/ijjKGwPuZr— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) February 23, 2020
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 23:16
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski'nin derbi paylaşımı olay oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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