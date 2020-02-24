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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Yanal oldu!

Yanal oldu!

Zirvenin uzağında kalan, ’deki geleneğini de bitiren tecrübeli teknik adamın görevi bırakması bekleniyor

'de teknik direktör 'ın derbinin ardından görevinden istifa ettiği haberleri yayıldı. Ancak tecrübeli teknik adamın yardımcısı Volkan Kazak, bu haberlerin doğru olmadığını söyledi. Yanal'ın istifa kararı aldığı ancak başkan ile bir görüşme yaptıktan sonra görevini bırakacağı belirtildi. Ersun Yanal'ın şampiyonluk iddiasının zora girmesi ve 20 yıl sonra 'de 'dan alınan yenilgi nedeniyle bu kararı aldığı ifade edildi. Camiada da Ersun Yanal'a artık güven kalmadı.

Başkan Ali Koç'un Ersun Yanal'la yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'deki ilk dönemi olan 2013-14 sezonunda nisan ayında takımı şampiyon yapan Yanal, ikinci döneminde aynı başarıyı gösteremedi. Geçen sezon sıkıntılı süreçte göreve gelen ve ligi 6. bitiren Yanal, 'mutlak şampiyonluk' parolası ile başlanan bu sezon geride kalan 23 haftada 7 mağlubiyet aldı. BIR maçı eksik lider 'un 7 puan gerisinde kalan Yanal, Jailson'u stoperde oynatması başta olmak üzere kadro tercihleri nedeniyle eleştiriliyordu.

  1. 24.2.2020
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