Yanal oldu!
Zirvenin uzağında kalan, Kadıköy’deki Galatasaray geleneğini de bitiren tecrübeli teknik adamın görevi bırakması bekleniyor
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın derbinin ardından görevinden istifa ettiği haberleri yayıldı. Ancak tecrübeli teknik adamın yardımcısı Volkan Kazak, bu haberlerin doğru olmadığını söyledi. Yanal'ın istifa kararı aldığı ancak başkan Ali Koç ile bir görüşme yaptıktan sonra görevini bırakacağı belirtildi. Ersun Yanal'ın şampiyonluk iddiasının zora girmesi ve 20 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'dan alınan yenilgi nedeniyle bu kararı aldığı ifade edildi. Camiada da Ersun Yanal'a artık güven kalmadı.
Başkan Ali Koç'un Ersun Yanal'la yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'deki ilk dönemi olan 2013-14 sezonunda nisan ayında takımı şampiyon yapan Yanal, ikinci döneminde aynı başarıyı gösteremedi. Geçen sezon sıkıntılı süreçte göreve gelen ve ligi 6. bitiren Yanal, 'mutlak şampiyonluk' parolası ile başlanan bu sezon geride kalan 23 haftada 7 mağlubiyet aldı. BIR maçı eksik lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde kalan Yanal, Jailson'u stoperde oynatması başta olmak üzere kadro tercihleri nedeniyle eleştiriliyordu.
- 24.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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