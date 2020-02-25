Ersun Yanal sitedeki antrenman fotoğraflarında yok!

Resmi siteden yapılan açıklamada antrenmanın Ersun Yanal yönetiminde yapıldığı bildirilmesine rağmen paylaşılan 10 fotoğrafta Yanal'ın olmaması dikkat çekti. Tecrübeli hocanın, antrenmana çıkmadığı ve ekibi ile birlikte Samandıra'daki toplantı odasında değerlendirme yaptığı iddia edildi.