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25 Şubat 2020, Salı
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sitedeki antrenman fotoğraflarında yok!

Ersun Yanal sitedeki antrenman fotoğraflarında yok!

Sarı-lacivertliler ara vermeden maçının hazırlıklarına başladı. Salonda gerçekleştirilen idmanda derbide ilk 11'de oynayanlar rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Resmi siteden yapılan açıklamada antrenmanın yönetiminde yapıldığı bildirilmesine rağmen paylaşılan 10 fotoğrafta Yanal'ın olmaması dikkat çekti. Tecrübeli hocanın, antrenmana çıkmadığı ve ekibi ile birlikte Samandıra'daki toplantı odasında değerlendirme yaptığı iddia edildi.

  1. 25.2.2020
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