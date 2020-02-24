Başarısızlıkta tarih yazdı!
F.Bahçe’de Ali Koç’un kredisi tükendi. Yanlış transferler, Comolli ısrarı, Cocu ve Yanal hüsranı sonrası taraftarlar “Ali Koç gelecek hesap verecek” diye bağırdı.
YİNE GERİLERDE KALDI
Sarı-lacivertliler, Ali Koç'un ilk döneminde küme düşme hattına kadar gerilemiş ancak sonrasında takım toparlanıp üst sıralara tırmanmıştı. Koç'a bu dönemde destek çıkan camia gözünü bu sezona çevirmişti. Ancak art arda puan kayıpları sonrası bu kez eleştiri okları Ali Koç'a döndü. Art arda yapılan hatalara 20 yıl sonra Galatasaray yenilgisi de eklenince köpürdü. Taraftar "Ali Koç gelecek hesap verecek" diye bağırdı. F.Bahçe geçen yılki gibi şampiyonluk yarışında gerilerde kaldı.
BAŞKAN ALİ KOÇ DÖNEMİ YAŞANANLAR
Rami, Reyes, Frey gibi vasat transferler
Damein comolli'nin takım kurmasında ısrar etmek
G.Saray'a karşı 20 yıllık gelenek sona erdi
Cocu ve Ensun Yanal tercihlerindeki isabetsizlik
- 24.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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