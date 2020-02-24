Fenerbahçe taraftarı 20 sene sonra sahalarında Galatasaray'a kaybettikleri mücadele sonrası teknik direktör Ersun Yanal'a da büyük tepki gösterdiler. Henry Onyekuru'nun attığı 3. golün ardından tüm tribünlerden "Yanal istifa" tezahüratları yükseldi. Öyle ki deneyimli çalıştırıcıya olan protestolar maç çıkışında da sürdü. Protokol tribününün etrafında toplanan taraftarlar "Yanal istifa" tezahüratlarını buraya da taşıdılar. Sarı-lacivertliler, 58 yaşındaki hocanın görevi bırakmasını istiyor.



ESERİNLE GURUR DUY!

Sarı Lacivertli taraftarlar, derbi sonrası sosyal medyada başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'a öfke kustu:



AYNI şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek. Ersun Yanal!

20 yıldır görmediğimiz tüm rezillikleri 2 yıldır Ersun Yanal ve Ali Koç sayesinde gördük. Vizyonunu da al git bu kulüpten.

ERSUN Yanal eserinle gurur duy.

LAFI fazla uzatmayalım, Ersun Yanal'ı da alıp gider misin sayın başkan.