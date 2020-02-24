Fenerbahçe taraftarı 20 sene sonra sahalarında Galatasaray'a kaybettikleri mücadele sonrası teknik direktör Ersun Yanal'a da büyük tepki gösterdiler.
Fenerbahçe taraftarı 20 sene sonra sahalarında Galatasaray'a kaybettikleri mücadele sonrası teknik direktör Ersun Yanal'a da büyük tepki gösterdiler. Henry Onyekuru'nun attığı 3. golün ardından tüm tribünlerden "Yanal istifa" tezahüratları yükseldi. Öyle ki deneyimli çalıştırıcıya olan protestolar maç çıkışında da sürdü. Protokol tribününün etrafında toplanan taraftarlar "Yanal istifa" tezahüratlarını buraya da taşıdılar. Sarı-lacivertliler, 58 yaşındaki hocanın görevi bırakmasını istiyor.
ESERİNLE GURUR DUY!
Sarı Lacivertli taraftarlar, derbi sonrası sosyal medyada başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'a öfke kustu:
AYNI şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek. Ersun Yanal!
20 yıldır görmediğimiz tüm rezillikleri 2 yıldır Ersun Yanal ve Ali Koç sayesinde gördük. Vizyonunu da al git bu kulüpten.
ERSUN Yanal eserinle gurur duy.
LAFI fazla uzatmayalım, Ersun Yanal'ı da alıp gider misin sayın başkan.
- 24.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Yanal istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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