Kadıköy festivali!

Müthiş derbinin taraftarları da müthişti. Ev sahibi olmanın avantajıyla Kadıköy'ü dolduran sarı-lacivertli futbolseverler, Ülker Stadı'nı karnaval alanına çevirdi. Erken saatlarden itibaren başlayan coşku, karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte tavan yaptı. Güvenlik bölgeleri dışında kalan alanlar hınca hınç doldu. Açılan pankartlar, tezahüratlar geceye renk kattı.

BÜYÜK HÜSRAN

G.Saraylılar da kendilerine ayrılan bölümde Aslan'a tam destek verdiler. Hem sarı-lacivertli hem sarı-kırmızılı taraftarlar bir an olsun susmadan yaklaşık 100 dakika süren mücadelede takımlarını ateşlediler. Ancak Fenerbahçeliler için güzel başlayan gece, mağlubiyetle birlikte hüsrana döndü. Fenerbahçeliler, 21 yıl sonra gelen yenilgiyle şok oldu.

ROUND 21: MUHAMMED ALİ ROCKY'YE KARŞI

F.Bahçeli taraftarlar, G.Saray'ın Kadıköy zafer hasretine vurgu yapmıştı.

Okul Açık Tribünü'nün üstünde kartonlarla "Round 21" yazılarak 20 yıllık yenilmezlik serisine atıfta bulunuldu. Tribünün ortasında yapılan koreografide ise iki boksöre yer verildi. Fenerbahçe şortlu efsane boksör Muhammed Ali'nin, film karakteri boksör Rocky Balboa'yı dövdüğü enstantane canlandırıldı. Bu sırada Ülker Stadı'nın genelinde büyük bir alkış tufanı koptu. Bu görsel maç öncesine damga vurdu.

'SENİ SEVMİYORUZ'

F.Bahçeliler, ezeli rakip için bu pankartı açtı.

Tribünleri tamamen dolduran Fenerbahçeli taraftarlar maçtan önce hazırladıkları koreografiyle görsel bir şov yaptı. Maraton Tribünü'nde "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı dev bir pankart açıldı. Ayrıca Galatasaraylı taraftarların resmedildiği "Your Fear (Senin korkun)", "Your Past (Senin geçmişin)" pankartları yer aldı.

IRKÇILIĞA TEPKİ

Takımlar seremoniye Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısı nedeniyle "Yeter Artık! #EsReicht #Hanau" yazılı pankartla çıktı.

TRİBÜNDE PROTESTO

F.Bahçeli taraftarlar da Almanya'daki ırkçı terör saldırısına duyarsız kalmadı. Sarı-lacivertliler, kale arkası tribününde "Irkçılığa Hayır" ve "Almanya'daki Türkler Yalnız Değildir" yazılı pankartları açtı. Pankart, TFF ile Turizm Bakanlığı tarafından hazırlandı.

KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Derbiyi izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da derbiyi stattan takip etti. Kasapoğlu, protokol tribününde yer aldı. Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı hocası Şenol Güneş de izledi.

BASIN ORDUSU

Derbiyi 11'i yabancı 242 basın mensubu görevli olarak takip etti. Gelen bilgiye göre, Japonya, ABD, Rusya, Danimarka ve Bosna Hersek'ten 11 yabancı gazeteci derbiyi izledi. 141'i muhabir olmak üzere toplam 242 basın mensubu derbide görev yaptı.