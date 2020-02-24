Kazak: Yine hakem faciası - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kazak: Yine hakem faciası

Kazak: Yine hakem faciası

Kazak: Yine hakem faciası

, "Maçla ilgili değerlendirecek bir şey yok. Yine hakemin tartışıldığı bir maç oldu. VAR'a bile gidilmeye tenezzül edilmedi" dedi.

, "Maçla ilgili değerlendirecek bir şey yok. Yine hakemin tartışıldığı bir maç oldu. VAR'a bile gidilmeye tenezzül edilmedi" dedi. Kazak, ile ilgili soruya ise, "Benim burada vereceğim cevaplar sizi tatmin etmeyecektir. Hoca 1-2 gün sonra çıkar konuşur" yanıtını verdi.
  1. 24.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kazak: Yine hakem faciası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN