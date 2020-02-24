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24 Şubat 2020, Pazartesi
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yetmedi

Max Kruse yetmedi

Alman yıldız bu hafta da golünü attı ancak takım arkadaşları ona ayak uyduramadı. Yenilgi geldi.

'nin hücumunda ayakta kalan isim son haftalardaki oldu. Alman futbolcu meşin yuvarlağı ayağına her aldığında sarı-lacivertliler kalesinde tehlike oluşturdu. Kanarya'nın kazandığı penaltıda beyaz noktada topun başına gelen 31 yaşındaki futbolcu 'yı avladı. Sarı-lacivertli tribünleri sevince boğan bu golün ardından da Max Kruse vasata yaklaşamayan hücumdaki takım arkadaşlarını oyuna sokmaya çalıştı. Ancak bu çabası yeterli olmadı. Kanarya için de mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

ÜST ÜSTE 5. GOLÜ
Max Kruse geride kalan 18 haftada fileleri dünkü golüyle beraber 7. kez sarsarken 6 da asisti bulunuyor. Tecrübeli futbolcu son 5 iç saha maçında da gol attı. maçıyla başlayan 31 yaşındaki yıldızın iç saha maçındaki gol serisi , ve karşılaşmalarıyla sürmüştü. Max Kruse dün de Galatasaray'ı boş geçmedi.
  1. 24.2.2020
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