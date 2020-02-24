Max Kruse yetmedi
Alman yıldız bu hafta da golünü attı ancak takım arkadaşları ona ayak uyduramadı. Yenilgi geldi.
ÜST ÜSTE 5. GOLÜ
Max Kruse geride kalan 18 haftada fileleri dünkü golüyle beraber 7. kez sarsarken 6 da asisti bulunuyor. Tecrübeli futbolcu son 5 iç saha maçında da gol attı. Gençlerbirliği maçıyla başlayan 31 yaşındaki yıldızın iç saha maçındaki gol serisi Beşiktaş, Başakşehir ve Alanyaspor karşılaşmalarıyla sürmüştü. Max Kruse dün de Galatasaray'ı boş geçmedi.
- 24.2.2020
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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