Rakibe 1-2 kırmızı daha çıkmalıydı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
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Rakibe 1-2 kırmızı daha çıkmalıydı

Rakibe 1-2 kırmızı daha çıkmalıydı

Sakatlığı sonrası derbisinde sol bekte görev yapan mücadele sonunda öfkeliydi.

Sakatlığı sonrası derbisinde sol bekte görev yapan mücadele sonunda öfkeliydi. Mağlubiyet yüzünden taraftardan özür dileyen tecrübeli futbolcu şunları söyledi: "Maçla ilgili konuşacak fazla bir şey yok. Galatasaraylı oyunculara en az 1-2 kırmızı kart daha çıkmaları gerekiyordu. Çok üzgünüz"
  1. 24.2.2020
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