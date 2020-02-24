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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Tarihi yok etti

Tarihi yok etti

Fenerbahçeli , derbi maçı sonrası yaptığı açıklamada "Dudağım kanıyor, suratıma vuruyor. Bir şey yok diyor. İyi niyetli gelmemiş. Yazık. farklı yerlere gidiyor. Bir tarihi yok etti. Böyle düzen olmaz" dedi.

'nin evinde G.Saray'a kaybettiği mücadelenin ardından , hakem 'e yüklendi. 24 yaşındaki futbolcu "Söylenecek bir şey yok. Bir şey söylemesi gereken varsa o da hakem Halil Umut Meler'dir. Maçın başında 'e uyarılarda bulunuyor. Adama adım attırmıyor. Serdar Aziz'e 'Sarın var. İkinci sarı kartı çıkaracağım bak' diyor. Böyle bir düzen olabilir mi? Hakem buraya iyi niyetle gelmemiş" dedi.

HEP BİZE KARŞILAR
Ozan Tufan şunları söyledi: "Dudağım kanıyor. Suratıma vuruyor. Bir şey yok diyor. Durup dururken nasıl kanayabilir? Halil Umut Meler buraya iyi niyetle gelmedi. Biz bu takımın kaptanıysak konuşmak zorundayız. Yazık çok yazık. çok farklı yerlere gidiyor. benim 'doan arkadaşım. O bile 'Hakem buraya sizin adınıza da bizim adımıza da iyi niyetli gelmemiş' diyor. Fenerbahçe'ye çok değişik şeyler yapılıyor. Futbol konuşmayacağım. Çünkü ortada konuşulacak bir futbol yok"

G.SARAY KAZANDI DİYE YETKİLİSİ VİDEO ÇEKİYOR
Ozan Tufan'ın maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu "G.Saray kazandı diye TFF yetkilisi video çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Buradaki insanların hakkını yemeyecekler. Ben ceza alabilirim. Umrumda değil" ifadelerini kullandı.

  1. 24.2.2020
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