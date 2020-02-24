Tarihi yok etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, derbi maçı sonrası yaptığı açıklamada "Dudağım kanıyor, suratıma vuruyor. Bir şey yok diyor. İyi niyetli gelmemiş. Yazık. Futbol farklı yerlere gidiyor. Bir tarihi yok etti. Böyle düzen olmaz" dedi.
Fenerbahçe'nin evinde G.Saray'a kaybettiği mücadelenin ardından Ozan Tufan, hakem Halil Umut Meler'e yüklendi. 24 yaşındaki futbolcu "Söylenecek bir şey yok. Bir şey söylemesi gereken varsa o da hakem Halil Umut Meler'dir. Maçın başında Serdar Aziz'e uyarılarda bulunuyor. Adama adım attırmıyor. Serdar Aziz'e 'Sarın var. İkinci sarı kartı çıkaracağım bak' diyor. Böyle bir düzen olabilir mi? Hakem buraya iyi niyetle gelmemiş" dedi.
HEP BİZE KARŞILAR
Ozan Tufan şunları söyledi: "Dudağım kanıyor. Suratıma vuruyor. Bir şey yok diyor. Durup dururken nasıl kanayabilir? Halil Umut Meler buraya iyi niyetle gelmedi. Biz bu takımın kaptanıysak konuşmak zorundayız. Yazık çok yazık. Futbol çok farklı yerlere gidiyor. Ömer Bayram benim Milli Takım'doan arkadaşım. O bile 'Hakem buraya sizin adınıza da bizim adımıza da iyi niyetli gelmemiş' diyor. Fenerbahçe'ye çok değişik şeyler yapılıyor. Futbol konuşmayacağım. Çünkü ortada konuşulacak bir futbol yok"
G.SARAY KAZANDI DİYE TFF YETKİLİSİ VİDEO ÇEKİYOR
Ozan Tufan'ın maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu "G.Saray kazandı diye TFF yetkilisi video çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Buradaki insanların hakkını yemeyecekler. Ben ceza alabilirim. Umrumda değil" ifadelerini kullandı.
- 24.2.2020
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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