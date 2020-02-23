Ersun Yanal'dan istifa yanıtı geldi!
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu skorla 21 yıldır evinde kaybetmediği ezeli rakibine boyun eğdi. Maçın ardından Ersun Yanal'ın istifa ettiği iddia edildi. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç de canlı yayında Ersun Yanal ile mesajlaştığını ve Yanal'ın, "İstafa etmedim" dediğini söyledi.
Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999'dan bu yana Kadıköy'deki ilk galibiyetini elde ederken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tribünden kendisine edilen ağır küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray mağlubiyeti sonrası istifa ettiği iddia edildi.
YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçtan sonra, "Benim söyleyeceğim hiçbir şey sizi tatmin etmeyecektir. Gerekli şeyleri 1-2 gün sonra Ersun hoca söyler." dedi.
Volkan Kazak, derbide kırmızı kart gören teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine basın toplantısına katıldı.
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren Kazak, soru almadığı basın toplantısında şunları kaydetti:
"Söyleyeceklerim mazeret değil ama yine hakem tartışılıyor. Serdar Aziz'e yapılan pozisyonda penaltı için VAR'a gitmiyor, Donk'un kırmızı olması lazım. VAR kayıtları vardır dinlesinler, hakemin içeride oyuncularımıza baskı altına almak için söylediği şeylerin analizi yapılabilir. Soru almayacağım, benim söyleyeceğim hiçbir şey sizi tatmin etmeyecektir. Gerekli şeyleri 1-2 gün sonra Ersun hoca söyler."
GÜRCAN BİLGİÇ AÇIKLADI!
Aspor yorumcusu Gürcan Bilgiç canlı yayında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile mesajlaştığını dile getiren tecrübeli yorumcu Ersun Yanal'ın kendisine, "İstifa etmedim" dediğini söyledi.
- 23.02.2020
- Güncelleme: 24.02.2020 00:40
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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