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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri!

Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisinin yankıları artarak devam ediyor. Sarı-lacivertliler 3-1'lik yenilgiden sonra büyük bir üzüntü yaşadı. Fenerbahçe taraftarı bu yenilgiden teknik direktör Ersun Yanal'ı sorumlu tutarken Erol Bulut sesleri yükseldi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 00:16 Güncelleme: 24.02.2020 00:16
Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. 21 yıllık galibiyet hasretini dindiren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda zorlu bir engeli aştı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri!

Sarı-lacivertliler maçta Kruse'nin golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Galatasaray Ryan Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle maçı 3-1 kazanarak taraftarına anlamlı bir galibiyet hediye attı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri!

Bu sonucun ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe taraftarı mağlubiyetin faturasını teknik direktör Ersun Yanal'a kesti.

Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri!

Sosyal medyada Yanal'ı istifaya çağıran sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör koltuğunda Erol Bulut'u görmek istediğini belirttiler.

İşte o yorumlar...

Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri!
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