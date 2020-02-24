Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri!

Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisinin yankıları artarak devam ediyor. Sarı-lacivertliler 3-1'lik yenilgiden sonra büyük bir üzüntü yaşadı. Fenerbahçe taraftarı bu yenilgiden teknik direktör Ersun Yanal'ı sorumlu tutarken Erol Bulut sesleri yükseldi.