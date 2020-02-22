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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Yanal’ın derbi karnesi zayıf

Yanal’ın derbi karnesi zayıf

, karşılaşmasıyla kariyerindeki 10. derbi maça çıkacak. Tecrübeli teknik direktör, sarı-lacivertli takımda görev yaptığı 9 derbide 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

, karşılaşmasıyla kariyerindeki 10. derbi maça çıkacak. Tecrübeli teknik direktör, sarı-lacivertli takımda görev yaptığı 9 derbide 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Yanal'ın 'nin başında Galatasaray'a karşı ise 1 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunuyor.

AKIN: KAYBEDERSE GİDER
' boğası' lakabıyla tanınan Serhat Akın, derbide geleneği bozulmayacağını söyledi. "Fenerbahçe avantajlı. Ne olursa olsun sonuç hep aynı oluyor. Bu durum bence psikolojik" diyen Akın, "Fenerbahçe kaybederse, Ersun hoca takımın başında kalamaz" dedi.

  1. 22.2.2020
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