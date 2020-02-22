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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Olayların faturası ağır oluyor

Olayların faturası ağır oluyor

Son 10 yılda oynanan - derbilerinde yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 2 milyon 193 bin 750, sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 640 bin 500 lira para cezası aldı.

Son 10 yılda oynanan - derbilerinde yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 2 milyon 193 bin 750, sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 640 bin 500 lira para cezası aldı. Fenerbahçe'ye 7, Galatasaray'a 3 maç seyircisiz oynama cezası verildi. 10, 8, 11, , Meireles ve Jailson 8'er maç ceza aldı.

  1. 22.2.2020
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