Olayların faturası ağır oluyor

Son 10 yılda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 2 milyon 193 bin 750, sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 640 bin 500 lira para cezası aldı. Fenerbahçe'ye 7, Galatasaray'a 3 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Fatih Terim 10, Hasan Şaş 8, Engin Baytar 11, Volkan Demirel, Meireles ve Jailson 8'er maç ceza aldı.