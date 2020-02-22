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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Kapatalım önünü!

Kapatalım önünü!

Dev derbi öncesinde her iki kulüp de birbirine sosyal medyadan gönderme yaparken, paylaşımların son halkası 'den geldi.

2014-15 sezonunda Ülker Stadyumu'nda 'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, Hollandalı yıldızı 'ın 80. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanıp, geleneği sürdürmüştü. Yönetim, resmi twitter adresinden o maça gönderme yaparak "Kapatalım önünü! #BurasıKadıköy" paylaşımı yaptı. Paylaşımda, Kuyt'ın o maçtaki sevinç figürü de yer aldı.

  1. 22.2.2020
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