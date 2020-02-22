2014-15 sezonunda Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, Hollandalı yıldızı Dirk Kuyt'ın 80. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanıp, geleneği sürdürmüştü. Yönetim, resmi twitter adresinden o maça gönderme yaparak "Kapatalım önünü! #BurasıKadıköy" paylaşımı yaptı. Paylaşımda, Kuyt'ın o maçtaki sevinç figürü de yer aldı.