Fenerbahçe evinin efendisi
Fenerbahçe'nin en büyük kozu saha avantajı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 3'ü Türkiye Kupası'nda, 20'si ligde olmak üzere 23 maçtır Galatasaray'a yenilmiyor.
Söz konusu dönemde oynanan derbilerin 15'ini Kanarya kazanırken, 8 mücadele berabere bitti. Hedef 'yenilmezlik' serisini 24 maça taşımak.
SADECE 4 KEZ GOL ATAMADI
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982 yılından itibaren Galatasaray ile Kadıköy'de yaptığı maçların sadece 4'ünde gol atamadı. Sarı-lacivertliler, rakibine geride kalan 56 maçın 52'sinde sahasında en az 1 gol atarken, üç kez 5, bir kez de 6 gol kaydetti.
SON YARIM SAATTE AÇILIYOR
Fenerbahçe son yarım saatte açılıyor. Ligde bu sezon 22 maçta 41 gol atan Kanarya, en fazla skoru 17 golle 61 ile 90. dakikalar arasında üretti. Sarı-lacivertliler, maçların ilk yarım saatinde 13 gol bulurken, 31 ve 60. dakikalar aralığında ise 11 kez fileleri havalandırdı.
- 22.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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