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22 Şubat 2020, Cumartesi
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evinin efendisi

Fenerbahçe evinin efendisi

'nin en büyük kozu saha avantajı. Sarı-lacivertliler, 'de 3'ü 'nda, 20'si ligde olmak üzere 23 maçtır 'a yenilmiyor.

Söz konusu dönemde oynanan derbilerin 15'ini Kanarya kazanırken, 8 mücadele berabere bitti. Hedef 'yenilmezlik' serisini 24 maça taşımak.

SADECE 4 KEZ GOL ATAMADI
, Ülker Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982 yılından itibaren ile 'de yaptığı maçların sadece 4'ünde gol atamadı. Sarı-lacivertliler, rakibine geride kalan 56 maçın 52'sinde sahasında en az 1 gol atarken, üç kez 5, bir kez de 6 gol kaydetti.

SON YARIM SAATTE AÇILIYOR
Fenerbahçe son yarım saatte açılıyor. Ligde bu sezon 22 maçta 41 gol atan Kanarya, en fazla skoru 17 golle 61 ile 90. dakikalar arasında üretti. Sarı-lacivertliler, maçların ilk yarım saatinde 13 gol bulurken, 31 ve 60. dakikalar aralığında ise 11 kez fileleri havalandırdı.

  1. 22.2.2020
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