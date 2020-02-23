Taraftarlar isyan etti: Ali Koç ve Ersun Yanal istifa!
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip deplasmanda 3-1 kazandı ve 21 yıllık hasreti sona erdirdi. Karşılaşma sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
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