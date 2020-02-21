Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de flaş ayrılık! TFF'ye bildirildi

'de 'nin sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi

Hafta sonunda Galatasaray'la oynanacak olan dev derbi öncesi 'de flaş bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertli takım, 'yle olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sona erdirdi.

'de 'yle yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takım sezon başında kadrosuna kattığı Fransız yıldızla olan sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Büyük beklentilerle transfer edilen Adil Rami, Fenerbahçe formasıyla istenilen performansı gösteremedi. 'de 1 maçta forma giyen deneyimli stoper, Türkiye Kupası'nda 6 maçta oynadı.

FENERBAHÇE AYRILIĞI DUYURDU
Ayrılığı TFF'ye bildiren Fenerbahçe Kulübü, resmi hesabından da Adil Rami'ye veda etti. Sarı-lacivertli takımın yaptığı açıklama şu şekilde;

Futbolcumuz Adil Rami ile karşılıklı anlaşmaya varılarak, oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir.

Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

ADIL RAMI KİMDİR?
Adil Rami, futbola 1994 yılında Frejus takımının alt yapısında başladı. 9 sene forma giydiği takımında 2013 yılına kadar genç takımlarda oynadı ve 2013 yılında A takıma yükseltilerek profesyonel kariyerine başladı. 2003 yılından 2006 yılına kadar A takımda 58 maça çıkan Adil Rami, 2007-2008 sezonu öncesinde Lille'ye transfer oldu.

Lille takımı ile 4 sezon futbol oynayan futbolcu, 2010-2011 sezonunda Fransa 1. Lig'i ve Fransa Kupası'nı kazanma kazanma sevincini yaşadı. Kariyeri boyunca Lille takımı ile toplamda 142 maça çıkıp 10 kez fileleri havalandırdı.

2011 yılında yolunu İspanya'ya çevirdi. 6 Milyon Euro'ya Valencia'ya transfer oldu. 2 sezon boyunca burada 61 maça çıkan Adil Rami, 2 kez de gol atma başarısı gösterdi. Her geçen zaman üstüne biraz daha koyan Fransız futbolcu, 2014-2015 sezonunda 4,2 Milyon Euro'ya Milan'a transfer oldu. Milan'da bir sezon oynadı ve 37 maça çıkıp 4 gol attı.

Sezon sonunda beklenmedik şekilde tekrardan İspanya'ya döndü ve 3,5 Milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer oldu.2 sezondur Sevilla forması giyen 1.90 boyundaki Fransız savunmacı 67 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.Adil Rami, milli formayı kariyerinde ilk kez 11 Ağustos 2010'da Norveç Milli Takımı karşısında giydi. 2012 Avrupa Şampiyonası'nda takımla beraber sahada yerini aldı. Kariyeri boyunca ise 26 maça çıkıp 1 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'ye bu sezon başında transfer olan Adil Rami, istediği süreleri alamadı ve sarı-lacivertli takımla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sona erdirdi.

  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 18:23
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN