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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Öznur Kablo'dan üst üste 7. galibiyet

'dan üst üste 7. galibiyet

Fenerbahçe Öznur Kablo'dan üst üste 7. galibiyet

Kadın Basketbol Takımı, Euroleague B Grubu'ndaki 13. maçında Fransız ekibi 'yı konuk etti. Grubu lider bitirmeyi önce garantileyen sarı-lacivertliler rakibini 74-58 mağlup ederek üst üste 7'nci, toplamda 11'inci galibiyetini aldı.

'de şampiyonluğu hedefleyen , B Grubu'ndaki 13. maçında sahasında Fransı temsilcisi 'yı 74-58 mağlup etti.

Grupta üste üste 7'nci kez kazanan sarı-lacivertliler toplamda 11'inci galibiyetini elde etti.

Kanarya'da 30 sayıyla oynayan Cecilia Zandalasini maça damgasını vurdu.

Fenerbahçe grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantilemişti.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Bernard Vassallo (Malta), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Mila Cavara (Bosna Hersek)

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır 6, Tuğçe Canıtez 7, Nicholls 4, Williams 14, Zandalasini 30, Ayşe Cora 7, Stokes 2, Sevgi Uzun 4, Esra Ural Topuz

BLMA: Milapie 10, Whitcomb 9, Williams 5, Peddy 2, Tchatchouang 10, Bankole 13, Bernies 5, Kamba 4, Farcy, Sequeira

1. PERİYOT: 22-13

DEVRE: 38-26

3. PERİYOT: 60-47

  1. 19.02.2020
  2. Güncelleme: 19.02.2020 21:51
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