Fenerbahçe Öznur Kablo'dan üst üste 7. galibiyet
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Euroleague B Grubu'ndaki 13. maçında Fransız ekibi BLMA'yı konuk etti. Grubu lider bitirmeyi önce garantileyen sarı-lacivertliler rakibini 74-58 mağlup ederek üst üste 7'nci, toplamda 11'inci galibiyetini aldı.
Kadınlar Euroleague'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe Öznur Kablo, B Grubu'ndaki 13. maçında sahasında Fransı temsilcisi BLMA'yı 74-58 mağlup etti.
Grupta üste üste 7'nci kez kazanan sarı-lacivertliler toplamda 11'inci galibiyetini elde etti.
Kanarya'da 30 sayıyla oynayan Cecilia Zandalasini maça damgasını vurdu.
Fenerbahçe grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantilemişti.
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Bernard Vassallo (Malta), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Mila Cavara (Bosna Hersek)
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır 6, Tuğçe Canıtez 7, Nicholls 4, Williams 14, Zandalasini 30, Ayşe Cora 7, Stokes 2, Sevgi Uzun 4, Esra Ural Topuz
BLMA: Milapie 10, Whitcomb 9, Williams 5, Peddy 2, Tchatchouang 10, Bankole 13, Bernies 5, Kamba 4, Farcy, Sequeira
1. PERİYOT: 22-13
DEVRE: 38-26
3. PERİYOT: 60-47
- 19.02.2020
- Güncelleme: 19.02.2020 21:51
- Nevzat Dindar: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal kovulur
- Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı
- Ali Koç: Lehimize de hakem hataları oldu
- Canlı yayında flaş sözler! "Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayabilir"
- Efsane geri dönüyor! Kale Arkası, Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu ile A Spor'da başlıyor!
-
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
Toplam 2
Yorum
OSMAN DEMEDİ DEMEYİN HALİL FENER İ YAKACAK.
-
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
-
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
ayıp Galatasaray terbiyesi görgüsü nerede kaldı? Yaşına yakışıyormu sayın başkan?
Fenerbahçe Öznur Kablo'dan üst üste 7. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.