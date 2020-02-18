Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 23. haftası dev bir derbi maçına sahne oluyor. Tüm gözlerin çevrileceği Fenerbahçe - Galatasaray maçına Kadıköy Ülker Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sarı-lacivertliler sahasında ezeli rakibini devirip Kadıköy geleneğini devam ettirmek istiyor. Galatasaray ise 6 maçlık galibiyet serisine Fenerbahçe'yi de ekleyip zorlu deplasmandan zaferle çıkmanın hesaplarını yapıyor. Kritik karşılaşma öncesi her iki takım teknik direktörü Ersun Yanal ve Fatih Terim sahaya süreceği ilk 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

18 Şubat 2020 Salı 06:32 Güncelleme: 18.02.2020 06:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





