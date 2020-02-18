Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 23. haftası dev bir derbi maçına sahne oluyor. Tüm gözlerin çevrileceği Fenerbahçe - Galatasaray maçına Kadıköy Ülker Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sarı-lacivertliler sahasında ezeli rakibini devirip Kadıköy geleneğini devam ettirmek istiyor. Galatasaray ise 6 maçlık galibiyet serisine Fenerbahçe'yi de ekleyip zorlu deplasmandan zaferle çıkmanın hesaplarını yapıyor. Kritik karşılaşma öncesi her iki takım teknik direktörü Ersun Yanal ve Fatih Terim sahaya süreceği ilk 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...
18 Şubat 2020 Salı 06:32
Güncelleme: 18.02.2020 06:32
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Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Ligde üst üste yaşadığı kayıplarla (bir maçı eksik) lider Trabzonspor'un 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertli ekip için kazanmaktan başka seçenek kalmadı.
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Belki de son kozunu oynayacak olan teknik heyeti eksikler düşündürüyor. Kritik sınav öncesi takımın orta sahadaki dinamosu Luiz Gustavo cezalı. Emre Belözoğlu ile hücum hattının önemli aktörü Garry Rodrigues de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Üç ismin dışında Tolga Ciğerci'nin formunda da büyük düşüş var.
MURİÇ'E TERAPİ
Ligde üç haftadır gol atamayan Vedat Muriç'e teknik heyet moral aşılıyor. Kosovalı oyuncu da Galatasaray'a gol atarak kendisini affettirmeyi planlıyor. Beşiktaş derbisinde ağları havalandıran yıldız, sarı-kırmızılı ekibi de boş geçmeyerek 'gerçek Fenerbahçeli' olmayı hedefliyor. Kanarya, Muriç'in gol attığı ligdeki 10 maçı da kazandı. İlk 19 haftada 12 gol+4 asist ile takımın lokomotifi olan Vedat, son üç haftada skor katkısı yapamadı.
Galatasaray'da artık tek gündem Fenerbahçe derbisi... İkinci yarının başlamasıyla beraber ritmini bulan sarı-kırmızılı ekip, Yeni Malatya engelini de aşarak ligde üst üste 6 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu süreçte en fazla galibiyet alan, en fazla gol atan (18) ve en az gol yiyen (3) takım olmayı başardı.
Ayrıca ortaya koyduğu yüksek tempo teknik heyet ve taraftarları memnun ederken pazar akşamı oynanacak derbi öncesi beklentileri yükseltti.