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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Rami’nin sözleşmesi feshedildi

Rami’nin sözleşmesi feshedildi

Derbi öncesi 'de şok bir gelişme yaşandı. Sezon başında edilen ancak hayal kırıklığı yaşatan 'nin sözleşmesi feshedildi. stoperin, Rus ekiplerinden Sochi ile anlaştığı ve sözleşme imzalamak için 'ya gittiği öğrenildi.

Derbi öncesi 'de şok bir gelişme yaşandı. Sezon başında edilen ancak hayal kırıklığı yaşatan 'nin sözleşmesi feshedildi. stoperin, Rus ekiplerinden Sochi ile anlaştığı ve sözleşme imzalamak için 'ya gittiği öğrenildi. 7 maçta görev yapan 34 yaşındaki Rami'ye 2 milyon euro imza parası ödenmişti.

  1. 22.2.2020
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