Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı. Sezon başında transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaşatan Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi. Fransız stoperin, Rus ekiplerinden Sochi ile anlaştığı ve sözleşme imzalamak için Rusya'ya gittiği öğrenildi. 7 maçta görev yapan 34 yaşındaki Rami'ye 2 milyon euro imza parası ödenmişti.