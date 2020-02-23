Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı
Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli kafileyi taşıyan takım otobüsüne yabancı madde attı. İşte o anlar...
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