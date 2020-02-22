Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe'nin ani bir kararla sözleşmesini feshettiğini açıkladığı 34 yaşındaki Fransız stoper Adil Rami'nin, Rusya'nın Sochi takımıyla sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'de, sezon başında Fransız ekibi Olympique Marsilya'dan alınan tecrübeli stoper Adil Rami ile yollar ayrıldı. 34 yaşındaki stoper bir türlü kendine takımda yer bulamazken teknik heyet de performansından memnun olmadığı oyuncuyu kafasından silmişti.
Sabah'ın haberine göre ligde sadece 45 dakika oynayan Rami, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesinin ardından daha önce el sıkıştığı Sochi'ye imza atmak için Rusya'nın yolunu tuttu.
27 Ağustos 2019'da 1+1 yıllık sözleşme yapılan 34 yaşındaki Adil Rami'nin maaşı 2 milyon Euro'ydu.
- 22.02.2020
- Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter
- 4 büyük kulübün başkanı İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi
- Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
- Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı?
- Hıncal Uluç: Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.