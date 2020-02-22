Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'de, sezon başında Fransız ekibi Olympique Marsilya'dan alınan tecrübeli stoper Adil Rami ile yollar ayrıldı. 34 yaşındaki stoper bir türlü kendine takımda yer bulamazken teknik heyet de performansından memnun olmadığı oyuncuyu kafasından silmişti.

Sabah'ın haberine göre ligde sadece 45 dakika oynayan Rami, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesinin ardından daha önce el sıkıştığı Sochi'ye imza atmak için Rusya'nın yolunu tuttu.

27 Ağustos 2019'da 1+1 yıllık sözleşme yapılan 34 yaşındaki Adil Rami'nin maaşı 2 milyon Euro'ydu.