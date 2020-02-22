Fenerbahçe'den ayrılan Adil Rami Sochi'yle anlaştı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den ayrılan Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu!

'nin yeni takımı belli oldu!

Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu!

'nin ani bir kararla sözleşmesini feshettiğini açıkladığı 34 yaşındaki Fransız stoper 'nin, 'nın takımıyla sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

'de, sezon başında Fransız ekibi Olympique Marsilya'dan alınan tecrübeli stoper ile yollar ayrıldı. 34 yaşındaki stoper bir türlü kendine takımda yer bulamazken teknik heyet de performansından memnun olmadığı oyuncuyu kafasından silmişti.

Sabah'ın haberine göre ligde sadece 45 dakika oynayan Rami, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesinin ardından daha önce el sıkıştığı 'ye imza atmak için 'nın yolunu tuttu.

27 Ağustos 2019'da 1+1 yıllık sözleşme yapılan 34 yaşındaki Adil Rami'nin maaşı 2 milyon Euro'ydu.

  1. 22.02.2020
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