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Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı ağırlıyor! Hasan Ali Kaldırım sürprizi

Süepr Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren bu karşılaşmada sarı lacivertliler, alacağı 3 puanla zirveye bir adım daha yaklaşmak isterken, Galatasaray, hem yıllar süren Kadıköy'deki galibiyet hasretine son vermek, hem de rakibini şampiyonluk yolunda psikolojik olarak yıkmak istiyor. Peki Fenerbahçe'de dev derbi öncesi saha kurulumu nasıl? Ersun Yanal, kimleri ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor? Sol bekte Hasan Ali Kaldırm oynayacak mı? İşte tüm bu soruların cevapları ve detaylar...

22 Şubat 2020 Cumartesi 12:22 Güncelleme: 22.02.2020 12:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





