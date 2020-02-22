Haberler
Galeri
Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı ağırlıyor! Hasan Ali Kaldırım sürprizi
Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı ağırlıyor! Hasan Ali Kaldırım sürprizi
Süepr Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren bu karşılaşmada sarı lacivertliler, alacağı 3 puanla zirveye bir adım daha yaklaşmak isterken, Galatasaray, hem yıllar süren Kadıköy'deki galibiyet hasretine son vermek, hem de rakibini şampiyonluk yolunda psikolojik olarak yıkmak istiyor. Peki Fenerbahçe'de dev derbi öncesi saha kurulumu nasıl? Ersun Yanal, kimleri ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor? Sol bekte Hasan Ali Kaldırm oynayacak mı? İşte tüm bu soruların cevapları ve detaylar...
22 Şubat 2020 Cumartesi 12:22
Güncelleme: 22.02.2020 12:54
Ligin son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için Galatasaray'ı yenmeyi hedefliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, son dönemde yaşadığı kayıplarla, bir maç eksiğiyle haftaya lider giren Trabzonspor'un 6 puan gerisinde, 38 puanla 6. sırada haftaya başladı.
Sarı-lacivertliler, derbiyi kazanması durumunda Galatasaray'la arasındaki puan farkını da 1'e düşürecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.