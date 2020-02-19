Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Koç, "Bizim lehimize ne yapıldı diye baktık. Burada bizim sahamızda oynanan Ankaragücü maçında 2-1 kazandığımız müsabakada attığımız ilk gol Zanka’nın golü aut olması lazım ama korner verdi. Bu pozisyonlara baktığımız zaman oynadığımız futboldan bağımsız, 14-15 puandan bahsediyoruz. Yarısını hesabımıza saysanız tabloda ne kadar fark ettiğini göreceksiniz." ifadelerini kullandı.
"MÜJDAT YETKİNER, ALLAH BU DURUMA DÜŞÜRMESİN"
Fenerbahçe'de efsane olmuş Müjdat Yetkiner'in propaganda amaçlı şeyler söylemesi... Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Camiamızın şu günlerde bilhassa iletişim konusunda desteğe ihtiyacı var. Bunlar tesadüfen söylenen şeyler değil. Her türlü desteğe ihtiyacımız var, destek olmayacaklara da köstek olmayın diyorum.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal rahatsızlığı!
- Mauricio Isla'dan flaş transfer itirafı! "Beni 3 kez aradı"
- Adı TFF'ye bildirilmemişti! Yaşananlar ortaya çıktı, taraftar üzüldü
- Taraftarın sabrı taştı! ''İstifa et Ersun Yanal''
- Fenerbahçeli futbolcudan çarpıcı sözler! "Beni neden oynatmadı bilmiyorum"
- Emre Mor gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Fatih Terim...
- Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi
- Vedat Muriç'in talipleri artıyor! İşte son gelişmeler...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.