Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı

"MÜJDAT YETKİNER, ALLAH BU DURUMA DÜŞÜRMESİN"

Fenerbahçe'de efsane olmuş Müjdat Yetkiner'in propaganda amaçlı şeyler söylemesi... Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Camiamızın şu günlerde bilhassa iletişim konusunda desteğe ihtiyacı var. Bunlar tesadüfen söylenen şeyler değil. Her türlü desteğe ihtiyacımız var, destek olmayacaklara da köstek olmayın diyorum.