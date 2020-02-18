Müjdat Yetkiner'in Fenerbahçe mesajları canlı yayında ifşa oldu! Müjdat Yetkiner kimdir? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Müjdat Yetkiner'in Fenerbahçe mesajları canlı yayında ifşa oldu!

'in mesajları canlı yayında ifşa oldu!

Müjdat Yetkiner'in Fenerbahçe mesajları canlı yayında ifşa oldu!

'nin efsane isimlerinden 'in yorumcusu 'a ve ile ilgili gönderdiği mesajları ifşa oldu.

'un dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç bir olaya imza atıldı. Teknik Direktörü 'ın takımdan ayrılacağı ile ilgili iddia programda tartışılırken, yorumcu 'ın izletmek istediği bir videoyu eski Fenerbahçeli 'in gönderdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe eski başkanı 'ın 2014 yılında takımdan gönderilmesinin ardından yaptığı bir konuşmayı Çakar'a gönderen Yetkiner'in yazdığı diğer mesajlar da ifşa oldu.

Üst tarafta yazan "Aziz Yıldırım'ın bıraktığı oyunculardan kazandığı para" mesajı dikkat çekerken, Müjdat Yetkiner'in ünlü yorumcudan isminin verilmemesini istediği mesaj ortalığı karıştırdı.

ALİ KOÇ GÖREVİNE SON VERMİŞTİ

2018 yılında başkanlık görevini Aziz Yıldırım'dan devralan , uzun süre Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Programı Koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner'in görevine son vermişti.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 14:26
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Müjdat Yetkiner'in Fenerbahçe mesajları canlı yayında ifşa oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN