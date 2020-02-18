Müjdat Yetkiner'in Fenerbahçe mesajları canlı yayında ifşa oldu!

Beyaz Futbol'un dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç bir olaya imza atıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın takımdan ayrılacağı ile ilgili iddia programda tartışılırken, yorumcu Ahmet Çakar'ın izletmek istediği bir videoyu eski Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner'in gönderdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın 2014 yılında takımdan gönderilmesinin ardından yaptığı bir konuşmayı Çakar'a gönderen Yetkiner'in yazdığı diğer mesajlar da ifşa oldu.

Üst tarafta yazan "Aziz Yıldırım'ın bıraktığı oyunculardan kazandığı para" mesajı dikkat çekerken, Müjdat Yetkiner'in ünlü yorumcudan isminin verilmemesini istediği mesaj ortalığı karıştırdı.

ALİ KOÇ GÖREVİNE SON VERMİŞTİ

2018 yılında başkanlık görevini Aziz Yıldırım'dan devralan Ali Koç, uzun süre Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Programı Koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner'in görevine son vermişti.