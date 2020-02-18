Müjdat Yetkiner'in Fenerbahçe mesajları canlı yayında ifşa oldu!
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Müjdat Yetkiner'in Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'a Ali Koç ve Ersun Yanal ile ilgili gönderdiği mesajları ifşa oldu.
Beyaz Futbol'un dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç bir olaya imza atıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın takımdan ayrılacağı ile ilgili iddia programda tartışılırken, yorumcu Ahmet Çakar'ın izletmek istediği bir videoyu eski Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner'in gönderdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın 2014 yılında takımdan gönderilmesinin ardından yaptığı bir konuşmayı Çakar'a gönderen Yetkiner'in yazdığı diğer mesajlar da ifşa oldu.
Üst tarafta yazan "Aziz Yıldırım'ın bıraktığı oyunculardan kazandığı para" mesajı dikkat çekerken, Müjdat Yetkiner'in ünlü yorumcudan isminin verilmemesini istediği mesaj ortalığı karıştırdı.
ALİ KOÇ GÖREVİNE SON VERMİŞTİ
2018 yılında başkanlık görevini Aziz Yıldırım'dan devralan Ali Koç, uzun süre Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Programı Koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner'in görevine son vermişti.
- 18.02.2020
- Güncelleme: 18.02.2020 14:26
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Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Müjdat Yetkiner'in Fenerbahçe mesajları canlı yayında ifşa oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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