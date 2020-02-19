‘Eli boş dönecekler’ - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri ‘Eli boş dönecekler’

‘Eli boş dönecekler’

‘Eli boş dönecekler’

Derbiye çalışan Yanal, kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda,“ eksiklerimiz var ancak, 3 puanı alacağımızdan şüphem yok” diyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın aklı fikri derbide... Karşılaşma öncesi rakiplerine yönelik çalışmalar yapan Yanal'ın galibiyete olan inancı tam. Kurmaylarıyla toplantılar yapan tecrübeli hoca, " klasiğine devam edeceğiz ama bu kez kazanacağız ve eli boş dönecek. eksiklerimiz var ama 3 puanı alacağımızdan şüphem yok. Galatasaray'ın eksik yönlerini iyi biliyoruz ve bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Taraftarlarımızla birlikte geleneği sürdürüp, şampiyonluk yolunda yürümüye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
  1. 19.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Eli boş dönecekler’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN