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19 Şubat 2020, Çarşamba
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F.Bahçeli olmayı bekliyorum’

‘Gerçek F.Bahçeli olmayı bekliyorum’

Son haftaların suskun ismi , gözünü 'a dikti. Bu sezon 12 gol sevinci yaşayan ancak son 3 maçtır beklentilerin altında kalan , derbi öncesi iddialı konuştu.

Son haftaların suskun ismi , gözünü 'a dikti. Bu sezon 12 gol sevinci yaşayan ancak son 3 maçtır beklentilerin altında kalan , derbi öncesi iddialı konuştu. 'deki maçlarda her zaman daha farklı oynadıklarını belirten Muriç, "Galatasaray ile oynayacağımız 90 dakika da bu karşılaşmalardan biri olacak. Gol attığım maçların hepsini kazandık. Tabii ki takımın kazanması önemli ama ben de atacağım golle derbi galibiyetine katkıda bulunmak istiyorum. Fenerbahçeliler arasına girmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
  1. 19.2.2020
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