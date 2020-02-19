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19 Şubat 2020, Çarşamba
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forma bekliyor

Mehmet Ekici forma bekliyor

Ligin ilk yarısında forma giyemeyen , derbi öncesi hocasından forma bekliyor. İdmanlardaki hırslı görüntüsüyle teknik heyete mesaj gönderen yıldız futbolcunun, "Çok iyi durumdayım. Görev verilmesi halinde takıma katkı sağlayacağıma inanıyorum" dediği belirtiliyor.

Ligin ilk yarısında forma giyemeyen , derbi öncesi hocasından forma bekliyor. İdmanlardaki hırslı görüntüsüyle teknik heyete mesaj gönderen yıldız futbolcunun, "Çok iyi durumdayım. Görev verilmesi halinde takıma katkı sağlayacağıma inanıyorum" dediği belirtiliyor.
  1. 19.2.2020
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