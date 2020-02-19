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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Samandıra’da durmak yok

Samandıra’da durmak yok

Geçtiğimiz haftayı Ankaragücü yenilgisiyle kapatan , maçının hazırlıklarını sürdürüyor. yönetiminde Samındıra'da çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Dar alanda hücum ve savunma organizasyonları üzerinde çalışan Kanarya, bireysel idmanlarla günü tamamladı.

Geçtiğimiz haftayı Ankaragücü yenilgisiyle kapatan , maçının hazırlıklarını sürdürüyor. yönetiminde Samındıra'da çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Dar alanda hücum ve savunma organizasyonları üzerinde çalışan Kanarya, bireysel idmanlarla günü tamamladı.
  1. 19.2.2020
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