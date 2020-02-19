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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Devler pusuda

Devler pusuda

Avrupa Ligi’nde yarın ’i konuk edecek olan Beko, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Obradovic yönetiminde idmanlarını gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ilk 8 için bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Kanarya'da uzun bir aradan sonra eksik oyuncu bulunmuyor.

  1. 19.2.2020
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