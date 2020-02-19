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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Gustavo’nun yerine kim oynayacak?

Gustavo’nun yerine kim oynayacak?

derbisinde 'ın cezalı 'nun yerine oynayacağı isim merak konusu oldu. 'ın ile birlikte orta alanın göbeğinde iki isimden birine şans vermesi bekleniyor.

derbisinde 'ın cezalı 'nun yerine oynayacağı isim merak konusu oldu. 'ın ile birlikte orta alanın göbeğinde iki isimden birine şans vermesi bekleniyor. Son haftalardaki kötü performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan ile 'dan birinin Ozan'a partner olması belirtiliyor. Tecrübeli hocanın sezon başından bu yana vazgeçmediği isimlerden olan Tolga'nın bir adım önde olduğu da kaydediliyor.
  1. 19.2.2020
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