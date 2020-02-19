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19 Şubat 2020, Çarşamba
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'e teklif yapan tek kulübü açıkladı

Vedat Muriç'e teklif yapan tek kulübü açıkladı

forması giyen Kosovalı futbolcu 'e İngiliz devi 'dan teklif geldiği iddia edilmişti. Golcü oyuncuya yakın bir isim, gelen tek teklifi açıkladı. İşte detaylar...

'de son haftaların durgun isimleri arasında yer alan 'in bu düşüşünde devre arasında İngiltere devi 'dan gelen teklifinin büyük rol oynadığı iddia edilmişti. Buna göre, İngiliz kulübünden gelen teklifle kafası karışan Kosovalı yıldız futbolcu, bu nedenle sarı-lacivertli takımla oynadığı karşılaşmalarda tam olarak motive olamadığı için eskisi kadar iyi oynayamıyordu. Hürriyet'te yer alan habere göre Kosovalı yıldıza yakın bir isim Manchester United iddialarını yalanladı ve şöyle konuştu:

Vedat Muriç'i bazı Avrupa kulüplerinin takip ettiği doğru ancak Manchester United'dan gelen bir teklif yok. Premier Lig'den bir teklif aldık ligin ilk yarısında. O da Burnley Kulübü'nden. Fenerbahçe de, biz de 'hayır' dedik, konu çoktan kapandı gitti.

İngiltere Premier Ligi'nin en mütevazı ekipleri arasında yer alan ve şu anda da ligde topladığı 34 puanla 11. sırada bulunan Burnley'nin toplam kadro değeri 196 milyon Euro. Takımın bu sezon transfere harcadığı toplam para 19.4 milyon Euro.

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  1. 19.02.2020
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