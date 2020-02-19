Fenerbahçe'de 12 milyon Euro kulübeye gömüldü!

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde bulunan isimler ise tam bir hayal kırıklığı oldu. F.Bahçe'de yılda toplam 12 milyon 25 bin Euro kazanan 8 yedek futbolcunun skora katkısı 1 gol ve 1 asistte kaldı. Bu 1 gol ve 1 asistlik katkıyı yapan oyuncu da devre arasında Inter'in yolunu tutan Moses'dan geldi. Fenerbahçe bu sezon ligde az süre alan 8 futbolcu için 12 milyon 25 bin Euro garanti ödeyecek. Bu 8 futbolcu şimdiye kadar ligde sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı yapabildi.