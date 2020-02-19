Fenerbahçe'de 12 milyon Euro kulübeye gömüldü!

Sezon öncesinde yeni transferleri ile umut veren Fenerbahçe'de takıma katılan isimler bir türlü bekleneni veremedi. Birçok yıldızı kadrosuna katmasına rağmen istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertlilerde ortaya çıkan tablo ise şoke etti. Yedek kulübesinde bulunan ve bu sezon istedikleri kadar forma şansı bulamayan futbolcuların takıma olan maliyeti ise tam 12 milyon Euro. İşte o isimler, aldıkları ücretler ve takıma olan katkıları...
19 Şubat 2020 Çarşamba 06:36
Güncelleme: 19.02.2020 06:36
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in başında Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevini yürüten Damien Comolli, birçok yıldız ismi sarı-lacivertli takıma kazandırmıştı. Yapılan transferlerin ardından kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de hedef sezon sonu şampiyonluktu. Fakat Kanarya'da yapılan transferler bir türlü beklenen performans seviyesine gelemedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde bulunan isimler ise tam bir hayal kırıklığı oldu. F.Bahçe'de yılda toplam 12 milyon 25 bin Euro kazanan 8 yedek futbolcunun skora katkısı 1 gol ve 1 asistte kaldı. Bu 1 gol ve 1 asistlik katkıyı yapan oyuncu da devre arasında Inter'in yolunu tutan Moses'dan geldi. Fenerbahçe bu sezon ligde az süre alan 8 futbolcu için 12 milyon 25 bin Euro garanti ödeyecek. Bu 8 futbolcu şimdiye kadar ligde sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı yapabildi.
ALPER SEZONU KAPATTI
Bu oyuncular arasında 2. yarıda esame listesinde adı olmayan Alper Potuk sezonun kalanında oynamayacak. Aynı şekilde Mehmet Ekici de ligin ilk yarısında lig kadrosunda yer almamıştı.
RAMI HALA HAZIR DEĞİL
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Rami yılda 2 milyon Euro kazanacak olmasına karşın ligde sadece 1 maçta 45 dakika forma giyebildi. Yeni transfer Falette'nin ise ligde siftahı yok.
TOLGAY 31 DAKİKA SÜRE ALDI
Yılda 2.2 milyon Euro alan Tolgay ise 7 maçta 31 dakika oynadı. Hiç 11'de yer alamadı. Zajc ise 85 dakika süre aldı. Bu 8 isimden gelen 1 gol, 1 asistlik katkı ise Inter'e giden Victor Moses'a aitti.