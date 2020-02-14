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14 Şubat 2020, Cuma
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'dan zirve planı

Ersun Yanal'dan zirve planı

Son iki haftada 1 puan alan Kanarya, milli araya kadar oynanacak 6 karşılaşmayı da kazanmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, bu periyotta en zor sınavını evinde 20 yıldır yenilmediği ’a karşı verecek. , rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı süreçte 6’da 6 ile liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Ligdeki son 3 maçını zirve yarışı yaptığı , ve 'a karşı oynayan , bu karşılaşmalardan 5 puan çıkarmıştı. Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan sarı-lacivertliler, yeni rotayı çizdi. , öğrencilerinden milli araya kadar oynanacak 6 maçı da kazanmaları istedi. Tecrübeli hoca, rakiplerinin de birbirleriyle oynayacağı bu süreçte 6'da 6 ile liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

DEV KAPIŞMA KADIKÖY'DE
İkinci yarıya zorlu bir fikstürle giren Kanarya, 22. haftada Ankaragücü'ne konuk olacak. Fenerbahçe, daha sonra ise milli araya kadar sırasıyla , , Denizlispor, ve ile kozlarını paylaşacak. Sarı- lacivertlilerin bu fikstürde en zorlu sınavı ise 20 yıldır taraftarı önünde yenilmediği ezeli rakibi Galatasaray'a karşı olacak. Ersun Yanal'ın öğrencileri, diğer 5 maçı ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımlar önünde oynayacak.

ANKARAGÜCÜ
Takımın başına geçti. Geçtiğimiz hafta karşısında 14 maçlık galibiyet özlemi son buldu.. Ara dönemde birçok isim geldi.

GALATASARAY
Ligde 5'te 5 ile yoluna devam ediyor. Zirve yarışında tekrar iddialı konuma geldiler. 6 haftalık süreçte Fenerbahçe'nin en zor maçı olacak.

ANTALYASPOR
Fenerbahçe'ye 'de ilk yenilgisini tattırdılar. Ara transfer döneminde önemli takviyeler yaptılar ama ligdeki son 14 maçın yalnızca birinden 3 puanla ayrıldılar.

DENİZLİSPOR
Son 6 maçta galibiyetleri yok ve yalnızca 3 puan aldılar.

KONYASPOR
Kötü gidiş nedeniyle teknik direktör ile yollarını ayırdılar. Son 14 maçta 1 galibiyeti bulunan yeşil-beyazlılar, bu sezon 10 maçı da gol atamadan tamamladı.

KAYSERİSPOR
Son sıraya demir attılar. Ligdeki ilk 3 puanını Fenerbahçe'ye karşı alan sarıkırmızılıların toplam 2 galibiyeti bulunuyor. Son 7 maçın 5'ini de kaybettiler.

MİNİ YORUM
GÜRCAN BİLGİÇ

FENERBAHÇE ŞAMPİYON GİBİ OYNUYOR
İkinci yarıyla F.Bahçe'nin saha performansına baktığımızda puan kaybettiği maçları bile kazanma sınırında oynadığını gördük. Oyuncular artık tam bir Ersun Yanal takımı oldular. Yüksek nabızla, topu kısa sürede kapıp, bir an önce rakip kaleye gitmek isteyen bir anlayış var. Çok pozisyon buluyorlar ama karşılarına ya müthiş bir kaleci performansı ya da hakemler çıkıyor. Bir takımı "oyunu" şampiyon yapar. F.Bahçe de şampiyon gibi oynuyor. Eğer futbolunun cilveleri bu kez Ersun hocaya göz kırparsa sadece 6'da 6 ile kalmazlar.

  1. 14.2.2020
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