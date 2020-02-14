Ersun Yanal'dan zirve planı

Ligdeki son 3 maçını zirve yarışı yaptığı Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor'a karşı oynayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan 5 puan çıkarmıştı. Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan sarı-lacivertliler, yeni rotayı çizdi. Teknik direktör Ersun Yanal, öğrencilerinden milli araya kadar oynanacak 6 maçı da kazanmaları istedi. Tecrübeli hoca, rakiplerinin de birbirleriyle oynayacağı bu süreçte 6'da 6 ile liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

DEV KAPIŞMA KADIKÖY'DE

İkinci yarıya zorlu bir fikstürle giren Kanarya, 22. haftada Ankaragücü'ne konuk olacak. Fenerbahçe, daha sonra ise milli araya kadar sırasıyla Galatasaray, Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Sarı- lacivertlilerin bu fikstürde en zorlu sınavı ise 20 yıldır taraftarı önünde yenilmediği ezeli rakibi Galatasaray'a karşı olacak. Ersun Yanal'ın öğrencileri, diğer 5 maçı ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımlar önünde oynayacak.

ANKARAGÜCÜ

Takımın başına Mustafa Reşit Akçay geçti. Geçtiğimiz hafta Malatya karşısında 14 maçlık galibiyet özlemi son buldu.. Ara dönemde birçok isim geldi.



GALATASARAY

Ligde 5'te 5 ile yoluna devam ediyor. Zirve yarışında tekrar iddialı konuma geldiler. 6 haftalık süreçte Fenerbahçe'nin en zor maçı olacak.

ANTALYASPOR

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de ilk yenilgisini tattırdılar. Ara transfer döneminde önemli takviyeler yaptılar ama ligdeki son 14 maçın yalnızca birinden 3 puanla ayrıldılar.



DENİZLİSPOR

Son 6 maçta galibiyetleri yok ve yalnızca 3 puan aldılar.



KONYASPOR

Kötü gidiş nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırdılar. Son 14 maçta 1 galibiyeti bulunan yeşil-beyazlılar, bu sezon 10 maçı da gol atamadan tamamladı.



KAYSERİSPOR

Son sıraya demir attılar. Ligdeki ilk 3 puanını Fenerbahçe'ye karşı alan sarıkırmızılıların toplam 2 galibiyeti bulunuyor. Son 7 maçın 5'ini de kaybettiler.

MİNİ YORUM

GÜRCAN BİLGİÇ



FENERBAHÇE ŞAMPİYON GİBİ OYNUYOR

İkinci yarıyla F.Bahçe'nin saha performansına baktığımızda puan kaybettiği maçları bile kazanma sınırında oynadığını gördük. Oyuncular artık tam bir Ersun Yanal takımı oldular. Yüksek nabızla, topu kısa sürede kapıp, bir an önce rakip kaleye gitmek isteyen bir anlayış var. Çok pozisyon buluyorlar ama karşılarına ya müthiş bir kaleci performansı ya da hakemler çıkıyor. Bir takımı "oyunu" şampiyon yapar. F.Bahçe de şampiyon gibi oynuyor. Eğer futbolunun cilveleri bu kez Ersun hocaya göz kırparsa sadece 6'da 6 ile kalmazlar.