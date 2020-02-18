Fenerbahçe'de derbi startı verildi
Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. Bir günlük iznin ardından Samandıra Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınma ve pas çalışmalarının ardından, çift kale maç oynandığı bildirildi.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. Bir günlük iznin ardından Samandıra Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınma ve pas çalışmalarının ardından, çift kale maç oynandığı bildirildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönettiği antrenmanda oyuncuların hırslı olması dikkat çekti.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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