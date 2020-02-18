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18 Şubat 2020, Salı
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'de derbi startı verildi

Fenerbahçe'de derbi startı verildi

Sarı-lacivertliler,  derbisinin hazırlıklarına başladı. Bir günlük iznin ardından 'nde gerçekleştirilen idmanda ısınma ve pas çalışmalarının ardından, çift kale maç oynandığı bildirildi.

Sarı-lacivertliler, derbisinin hazırlıklarına başladı. Bir günlük iznin ardından 'nde gerçekleştirilen idmanda ısınma ve pas çalışmalarının ardından, çift kale maç oynandığı bildirildi. Teknik direktör 'ın yönettiği antrenmanda oyuncuların hırslı olması dikkat çekti.

  1. 18.2.2020
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